Gestaakte wedstrijd tussen Oranje Nassau en Drachtster Boys wordt 22 oktober uitgespeeld

Foto: Bert Postma. Licht gaat niet aan bij Oranje Nassau

De gestaakte voetbalwedstrijd tussen Drachtster Boys en Oranje Nassau wordt op dinsdag 22 oktober om 20.00 uur uitgespeeld. De veldverlichting ging vorige week zaterdagavond niet aan.

De wedstrijd in de eerste klasse H werd daarom vanwege de invallende duisternis stil gelegd. De app die er voor zorgt dat de lampen gaan branden werkte niet. De wedstrijd wordt in de 64e minuut hervat met een 2-0 voorsprong voor Drachtster Boys.

Districtsbeker

De bekerwedstrijd tussen Winsum en Gorecht is verplaatst. De wedstrijd stond voor zaterdag 26 oktober in de planning, maar dat wordt nu 24 oktober. De aftrap in Winsum is om 20.00 uur.