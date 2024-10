Gemeenteraad gaat achter Groningse nacht staan: “Nacht heeft een ongelofelijke waarde”

Foto: Rieks Oijnhausen

De Groningse nacht krijgt een nachtvisie. Dat heeft de Groningse gemeenteraad woensdagavond in ruime meerderheid besloten. Dit betekent dat wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) aan de slag moet met het opstellen van een visie hoe de nacht en haar cultuur geborgd kan worden.

Het voorstel om oog te hebben voor de nacht was ingediend door de fractie van Student & Stad. Met de nachtvisie moet er meer aandacht komen voor veiligheid, diversiteit, cultuur en ondernemerschap. Drie jaar geleden werd er door de raad al gevraagd aan het college om aan de slag te gaan met een nachtvisie. Dit zou in samenspraak moeten gebeuren met de ondernemers en betrokkenen. Dat heeft echter niets opgeleverd. Een Nachtstadhuis, dat een veilige plek zou moeten worden tijdens het uitgaan, waar iedereen met problemen terecht kan, werd afgeschoten.

Daan Swets (Student & Stad): “In een visie kun je niet dansen”

Fractievoorzitter Daan Swets: “Groningen verdient een nachtvisie. De nacht heeft een ongelofelijke waarde. Wat er voor ons ligt heeft niet direct betrekking op de veiligheid, maar ook op de culturele en economische waarde van de nacht. En dan hoor ik u denken, want wat is een visie? Dat klinkt toch vaag? En wat gaan we oplossen met een visie? Het eerlijke antwoord is dat we er helemaal niets mee oplossen. In een visie kun je niet dansen. Maar het kan wel dienen als een hulpmiddel. Waar staan we nu, waar gaan we naar toe en hoe gaan we dat bereiken?”

“De nacht krijgt nu niet de aandacht die het zou moeten hebben”

Swets: “Als dit voorstel wordt aangenomen dan vragen we het college om met een concreet uitvoeringsprogramma te komen. Hoe moet je dat zien? Als je ziek bent dan ga je naar de dokter. Dan word je niet gelijk geopereerd. Er wordt onderzoek gedaan en vervolgens wordt gekeken wat de beste behandelmethode is. Kan het met pillen opgelost worden of is een operatie het beste? Zo moet je ook de nachtvisie zien. Op dit moment krijgt de nacht niet de aandacht die het zou moeten hebben. Dat gaat verder dan alleen de veiligheid. Het doel is niet om hier op het stadhuis te bepalen hoe het er uit moet gaan zien, maar om de input uit het veld te halen. Om met ondernemers, muzikanten en met andere nachtdieren om tafel te gaan. Dat verdienen onze inwoners en het nachtleven.”

“Er is een paraplu nodig”

In een nachtvisie zou bijvoorbeeld moeten staan hoe er diversiteit in het aanbod van horecazaken bewerkstellig kan worden. Tegelijkertijd gaat het bij de nacht ook om veiligheid en zorg. Swets: “Omdat het verschillende thema’s raakt is een paraplu nodig. Het werken met losse beleidsstukken werkt niet. Afdelingen binnen de gemeente weten van elkaar niet waar ze mee bezig zijn. We hebben een document nodig dat een stip is op de horizon. Die stip ontbreekt nu.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Is dit straks louter een document voor op de boekenplank?”

De fractie van de VVD vraagt om opheldering. Ietje Jacobs-Setz: “De visie die voor ons ligt is prima. Maar we hebben de wethouder vorige week ook horen zeggen dat dit te vroeg komt. In felle bewoording hebben we de wethouder zelfs horen zeggen dat een visie zonder uitvoering waardeloos is. Daarom wil ik graag van de wethouder weten dat als we dit aan gaan nemen, of er dan ook een concreet uitvoeringsprogramma komt. Of dat dit straks louter een document is voor op de boekenplank.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Er is geen extra financiering geregeld”

Wethouder De Wrede: “Uw raad wil een nachtvisie. Vorige week hebben we in het debat van gedachten hierover gewisseld. Op dit moment zitten we in een proces. Daar gaan we mee verder. We gaan daar uithalen wat nodig is voor de visie. De kanttekening die ik plaats is dat er voor deze motie geen extra financiering is geregeld. Daar komen we bij u op terug.” Jacobs-Setz reageert dat ze het antwoord vaag vindt: “Hopelijk brengt de toekomst meer licht in de duisternis.”

Kelly Blauw (PVV): “Wij investeren liever in veiligheid”

Uiteindelijk wordt de nachtvisie in grote meerderheid aangenomen. Van de 42 raadsleden stemmen er 41 voor. Alleen de PVV stemt tegen. Kelly Blauw namens deze partij: “We zien niet welke problemen we hiermee gaan oplossen. Wij zouden liever investeren in veiligheid waarmee onze gemeente veiliger wordt.”