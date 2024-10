Gemeente wil nog vijf jaar Oekraïners opvangen in voormalig hotel in Haren

Bron GoogleMaps

De gemeente Groningen wil nog minstens vijf jaar vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in het voormalige Nescio Hotel in Haren.

Dit blijkt uit een omgevingsvergunning die vorige week voor het hotel is aangevraagd. Naast de opvang in het hotel wil de gemeente ook vijf ‘units’ op het terrein plaatsen. Waarvoor de units precies dienen, is nog niet bekendgemaakt.

Het hotel aan de Emmalaan in Haren wordt sinds begin 2022 gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Eerder diende de locatie tijdens de coronacrisis als opvang voor vluchtelingen met COVID door het COA.

Voor het hotel zijn al jaren plannen voor een grote verbouwing. Oud-eigenaar Frans Kappenburg wilde er appartementen bouwen, naast een nieuw hotel. Twee jaar geleden verkocht hij het pand echter aan projectontwikkelaar MWPO in Groningen en vastgoedbelegger Wijnand van Smeden. Van hen huurt de gemeente het hotelcomplex momenteel.