Gemeente wil door met asielzoekers aan Eemsgolaan: half november besluit, in december de eerste bewoners

Foto: Jaron Bergsma

Het lijkt erop dat het oud kantoorpand aan de Eemsgolaan toch echt moet gaan dienen als opvanglocatie voor asielzoekers. Dat heeft de gemeente Groningen maandag laten weten in een brief aan de bewoners. Het gemeentebestuur wil half november een besluit nemen, zodat de eerste 150 asielzoekers er een paar weken later kunnen intrekken, wanneer het pand gaat dienen als tijdelijke noodopvang.

In de eerste helft van volgend jaar moeten er in totaal maximaal 300 asielzoekers worden opgevangen in het voormalige kantoorpand langs de A7. De opvang zal aanvankelijk voor één jaar zijn, met de mogelijkheid om daarna over te gaan naar een permanente opvang voor negen jaar.

De gemeente heeft een veiligheidsplan opgesteld in samenwerking met de politie en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), na een schouw van het gebouw. Over de resultaten van deze schouw gaat de gemeente met de desbetreffende partijen om tafel. Bewoners moeten hierbij denken aan het plaatsen van hekwerk, schrijft de gemeente. Daarnaast wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de veiligheid in de omgeving van de opvanglocatie. De resultaten hiervan worden later openbaar gemaakt.

Er ligt nu een conceptvoorstel waarover het college halverwege november denkt een definitief besluit te kunnen nemen. Dan kunnen inwoners ook bezwaar aantekenen tegen de wijziging van de omgevingsvergunning, waarin de functie van het pand wordt gewijzigd van kantoorpand naar woonpand. Rondom de permanente opvang moeten nog meer zaken worden uitgewerkt, waarbij de gemeente opnieuw in gesprek wil met omwonenden. Het COA, de eigenaar van het pand en de organisatie die de locatie gaat beheren, organiseert in november een Open Huis in het pand aan de Eemsgolaan.

Ophef leidde tot uitstel

De opvang van asielzoekers in het pand aan de Eemsgolaan zorgde in mei en juni voor flink wat ophef. De gemeente was van plan om de locatie al binnen een zeer korte tijd in gebruik te nemen als tijdelijke noodopvang. Maar de aankondiging zorgde voor onrust bij omwonenden en ondernemers uit de buurt, die vooraf niet op de hoogte waren gesteld van de komst van de asielzoekers.

Na een zeer late brief richting bewoners besloot een aantal omwonenden vrijwel direct een voorlopige voorziening tegen de opening van de opvang aan te vragen. De gemeente krabbelde vervolgens terug en besloot een uitgebreider participatieproces te beginnen voordat de opvang er zou komen. Eind juni verwachtte de gemeente nog deze herfst de eerste asielzoekers in het gebouw te kunnen plaatsen. Dat is nu verlaat tot december van dit jaar.

Wijkraad legt nieuw voorstel voor aan advocaat

De gemeente besluit de brief richting omwonenden met de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen via de rechter. Of die er komt, is nog niet bekend. De Wijkraad van Hoogkerk, één van de partijen die in de lente op de bres sprong tegen de initiële plannen, laat weten dat de nieuwe voorstellen zijn voorgelegd aan een advocatenkantoor: “Wanneer dit advies geschreven is en we dit gedeeld hebben met B&W, zullen we dit (op de website) delen.”