Gemeente strijkt over het hart: kleine groep ‘bewoners’ P+R Kardinge krijgt uitstel van camperverbod

Een groep van ongeveer tien mensen die permanent in campers en caravans woont op het P+R-terrein bij Kardinge krijgt meer tijd om een nieuwe woonplek te vinden. Burgemeester Koen Schuiling strijkt daarmee over zijn hart: “We willen onze ogen niet sluiten voor de persoonlijke situatie van deze bewoners.”

Sinds oktober vorig jaar mogen grote campers en caravans niet meer langs de straat parkeren in Groningen. Tot 1 september werden P+R-terreinen aangewezen als tijdelijke locatie voor de voertuigen en aanhangers. Daar mochten eigenaren hun campers en caravans neerzetten tijdens hun zoektocht naar een stallingsplaats.

Maar op het P+R-terrein bij Kardinge ‘woont’ inmiddels een groep mensen in campers en caravans. Omwonenden, aanliggende bedrijven en de gemeente zijn bezorgd over de leefbaarheid en veiligheid op het P+R-terrein en willen daarom dat deze mensen vertrekken.

Problemen bij ‘bewoners’, maar situatie niet houdbaar

De ‘bewoners’ hebben echter hun eigen problemen, laat burgemeester Schuiling weten aan de gemeenteraad. Psychische problemen, drugsgebruik, medische zorgen en geldgebrek hebben de ‘bewoners’ van het P+R-terrein richting deze manier van wonen gedreven.

“Ook maken mensen soms een weloverwogen keuze om goedkoop in een camper te wonen,” stelt Schuiling. “We hebben de zorgen van deze bewoners aangehoord en hebben begrip voor de soms ingewikkelde situatie. Tegelijkertijd vinden we de situatie op dit P+R-terrein niet houdbaar. Het gebied is bestemd als parkeerterrein en heeft geen enkele faciliteit om permanente bewoning mogelijk te maken.”

Hulp en zoeken naar oplossing

Daarom krijgen de ‘bewoners’ van het P+R-terrein nu voorlopig een aangewezen plek waar ze hun campers en caravans neer kunnen zetten. Ze hoeven voorlopig niet te vertrekken en krijgen hulp als ze dat willen. Wel moeten ze nu zelf op zoek gaan naar een ‘andere, voor hen passende woonoplossing’, besluit Schuiling: “Nieuwe bewoning zullen we niet toestaan.”