Gemeente betaalt nu alvast zes ton voor stroomaansluiting zonnepark Meerstad

Zonnepark Vierverlaten. Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen moet onverwacht 600.000 euro voorschieten voor de netaansluiting van het zonne- en batterijpark Meerstad-Noord. Deze kosten komen eerder dan gepland, waardoor de gemeente moet bijspringen met een kortlopende lening.

Het geld wordt overgemaakt naar TenneT via het gemeentelijke Energiebedrijf, dat eind vorig jaar is opgericht. TenneT gaat een nieuw hoogspanningsstation bouwen midden in het batterij- en zonnepark, zodat het op het stroomnet kan worden aangesloten.

Het bedrag moet vóór 31 oktober betaald worden om de overeenkomst met netbeheerder TenneT rond te krijgen. Zonder deze betaling kan het zonnepark niet in 2027 worden aangesloten op het elektriciteitsnet, wat zorgt voor vertraging in de bouw van het park. De lening van de gemeente zorgt ervoor dat het Energiebedrijf Groningen de benodigde aansluiting kan realiseren.

‘Nu handelen, anders belandt de aanvraag onder de stapel bij TenneT’

Volgens het college moet het nu wel direct beginnen met de betaling, omdat de aanvraag voor de netaansluiting anders niet op tijd klaar is. TenneT kampt met grote krapte op het stroomnet, waardoor er enorme wachttijden zijn voor aansluitingen. “De investering uitstellen is onwenselijk en betekent dat de aansluiting van het zonnepark onder op de stapel aanvragen bij TenneT komt te liggen,” stelt het college. “Onbekend is wat de wachttijd bij TenneT is, maar de vertraging is uit te drukken in jaren.”

Om snel te kunnen handelen, neemt de gemeente ook alvast de B.V. over die achter de ontwikkeling van het nieuwe zonnepark van 175 hectare bij Meerstad staat. Daar betaalt de gemeente één euro voor.

Meer geld nodig voor energiebedrijf, zonnepark kan voorlopig verder

Het zonnepark bij Meerstad wordt de eerste eigen energiebron van het gemeentelijke energiebedrijf. Met het geld dat nu in kas zit, kan het Energiebedrijf Groningen dit jaar uit de voeten. Maar er is meer geld nodig. Voor volgend jaar is er niet genoeg geld in kas om de bouw van het zonnepark voort te zetten. De gemeenteraad moet nog beslissen over de toekenning van meer financiering voor het gemeentelijke energiebedrijf en daarmee het zonnepark. Dat gebeurt in de eerste helft van volgend jaar. De gemeente is niet de enige die zoekt naar geld voor het zonnepark; ook het waterschap en de provincie zoeken mee naar financiering.

Het college laat daarnaast weten dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de plannen voor het zonnepark bij de Raad van State. Het bestemmingsplan voor het zonnepark werd afgelopen zomer vastgesteld en inmiddels zijn bijna alle vergunningen verleend. De gemeente wil nu beginnen met het bouwrijp maken van de gronden en het starten van aanbestedingen. Als alles vlot verloopt, kunnen in 2025-2026 het zonnepark en het hoogspanningsstation worden gebouwd.