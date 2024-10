Gemeente past klokgelui Kloosterkerk Ten Boer aan

De Kloosterkerk in Ten Boer. Foto: Hardscarf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71155846

De gemeente stelt voor om het klokgelui van de Kloosterkerk in Ten Boer aan te passen. Dit besluit volgt na klachten van omwonenden over het te harde geluid van de klokken, zowel overdag als ’s nachts.

In het afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente bijeenkomsten georganiseerd waarin bewoners van Ten Boer hun mening konden geven over het gelui uit de toren. Een groepje bewoners vond dat het carillon te vaak klonk en dat drie luidsignalen per dag teveel is.

Dit jaar en afgelopen jaar zijn er ook geluidsmetingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat de klokken in Ten Boer te hard luiden en de geluidsnormen overschrijden.

De gemeente komt nu met de volgende voorstellen:

Uurwerk: Het uurwerk zal elk half en heel uur slaan tussen 07:00 en 23:00 uur.

Carillon: Het carillon speelt twee keer per uur, om het eerste en derde kwartier, van 08:00 tot 18:00 uur. Het geluid wordt ‘zuiver en divers’ gehouden.

Beieren: Het beieren gebeurt om 12:00 en 18:00 uur, voor maximaal 2 minuten. Dit vindt plaats van maandag tot en met vrijdag.

Vergunning

De gemeente wil met deze voorstellen een vergunning aanvragen om het luiden te reguleren. Het voorstel houdt rekening met zowel de wensen van de omwonenden als de geldende regelgeving. Religieus klokgelui, zoals oproepen tot gebed en kerkdiensten of tijdens begrafenissen, valt buiten de aanpassingen en blijft toegestaan op basis van artikel 6 van de Grondwet (vrijheid van godsdienst).

Nu de gemeente een vergunning gaat aanvragen, kan er door bewoners gereageerd worden. Na sluiting van de inspraakperiode zal worden bepaald of de vergunning definitief wordt verleend.

De toren van de Kloosterkerk is in beheer van de gemeente Groningen. De gemeente is daarmee verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving rondom het klokgeluid.