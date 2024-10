Gemeente houdt voet bij stuk: coffeeshophouders mogen zaak niet zelf overdragen

Foto: Elsa Olofsson via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

De gemeente Groningen houdt voet bij stuk: coffeeshophouders in de gemeente mogen hun zaak niet overdragen aan iemand anders. Ook niet nu Groningen meedoet aan het experiment met de gesloten coffeeshopketen, beter bekend als de wietproef.

Begin april liet burgemeester Schuiling in een brief aan de negen (inmiddels acht) coffeeshophouders weten dat ze niet zelf mogen bepalen hun zaak onderhands over te dragen aan iemand anders. In de voorbereiding van de start van de wietproef in Groningen zouden verwachtingen zijn gewekt dat coffeeshophouders tijdens de proef hun zaak wel zouden kunnen overdragen. “Ik heb besloten dat dit toch niet gaat gebeuren”, schreef Schuiling destijds.

De fracties van D66, de Partij voor het Noorden en de VVD vroegen daarom om opheldering bij het college, nadat een woordvoerder en advocaat van verschillende coffeeshopondernemers in een brief zijn verbazing uitte namens zijn cliënten. De beslissing pakt volgens de coffeeshopbazen nadelig uit voor de ondernemers. Ook zorgt een sluiting zonder overdracht voor een ‘gat in de markt’, stellen de wietverkopers, die straatverkoop in de hand zou werken.

Maar de bezwaren van de coffeeshophouders zijn ongegrond, vindt het gemeentebestuur. Het overdragen van een zogenaamde ‘gedoogverklaring’ was voor de wietproef, die halverwege juni van start ging, ook al niet mogelijk in Groningen. Ondanks de mogelijk gewekte verwachtingen is dat nog steeds niet zo, aldus het college. Het overdragen van een gedoogverklaring brengt daarnaast ‘grote financiële risico’s’ met zich mee, aldus het college.