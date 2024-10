Gemeente biedt tijdelijk nachtopvang voor buitenslapers uit Ter Apel

Foto: Joram Krol - joramkrol.com

De gemeente Groningen gaat tijdelijk nachtopvang bieden aan asielzoekers uit Ter Apel als de situatie daar te nijpend wordt.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft dagelijks moeite om voldoende opvangplekken te bieden, wat leidt tot een onzekere situatie voor veel mensen. De gemeente Groningen vindt deze situatie schrijnend en mensonterend en roept het Rijk op om snel een structurele oplossing te vinden.

“Wij accepteren geen buitenslapers en zijn solidair met mensen op de vlucht”, laat wethouder Molema weten aan de gemeenteraad. “Als gemeente Groningen willen wij onze verantwoordelijkheid nemen, omdat het Rijk onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor het realiseren van voldoende opvang.”

De opvang geldt in ieder geval voor de komende twee weken. Wanneer er opvang geregeld wordt, hangt af van de situatie in Ter Apel. Ook wordt de exacte locatie voor de nachtopvang pas op het moment zelf bekendgemaakt. Molema: “De kans is namelijk aanwezig dat dit pas op een dusdanig laat moment duidelijk is, dat we niet meer in de gelegenheid zijn om hier tijdig over te informeren.”