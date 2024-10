Geen nieuwe sterren van Michelin in Groningen, wel twee Bib Gourmandes voor restaurants in Stad

Niemeijer (links) en Dokjard (rechts) - Foto's via de twee restaurants

Er zijn geen nieuwe Michelinsterren bij gekomen in Groningen. Maar na de uitreiking van de culinaire onderscheidingen van maandag staan er wel twee nieuwe Groningse restaurants in de gids.

Dokjard aan de Noorderhaven en Niemeijer aan de Akerkstraat hebben een Bib Gourmand gekregen, die jaarlijks worden uitgereikt door de Michelin-jury aan restaurants voor hun goede prijs-kwaliteitverhouding. De jury noemt Dokjard een plek waar bierliefhebbers hun geluk vinden ‘met een levendige keuken en in huis gebrouwen bieren’. Bij Niemeijer wordt ‘creatief gekookt met een knipoog naar de Nederlandse grond’, schrijft Michelin.

Tot nu toe was ‘De Grote Frederik Bistro’ aan het Frederiksplein het enige restaurant in de gemeente Groningen met een Bib Gourmand. Onder de Linden in Aduard en Noor in Hoogkerk, de enige twee restaurants met een Michelinster in de provincie, hebben hun onderscheiding dit jaar behouden. Daardoor is Groningen nu vijf keer vertegenwoordigd in de Michelingids.