Gedeputeerde: “Eelde werkt aan meer bestemmingen, Egypte wordt directe vlucht”

Foto: Rieks Oijnhausen

Onlangs werd bekend dat er in de toekomst vanaf Groningen Airport Eelde gevlogen zal worden op Ierland en Egypte. Gedeputeerde Henk Emmens (BBB) liet afgelopen week weten dat daar vermoedelijk nog meer bestemming bij zullen komen.

Emmens reageerde op vragen van de GroenLinks-fractie die samen met D66, SP, Partij voor de Dieren en Volt het jaarverslag van het vliegveld aan de kaak hadden gesteld. Bas de Boer: “In het jaarverslag van Groningen Airport Eelde kunnen we lezen dat over 2023 wederom een negatief resultaat is geboekt. Dat er verlies wordt geleden is geen verrassing voor ons. Waar we wel verrast door zijn is de aankondiging van nieuwe commerciële vluchten waarmee het vliegveld het tij wil keren. Zo werden Ierland en Egypte aangekondigd als nieuwe bestemmingen. Dat zijn prachtige landen. Maar als je beter gaat kijken dan blijkt Ierland alleen bereikbaar als je er een volledige vakantie bij boekt. En bij Egypte gaat het om een aansluiting op een andere vlucht waarbij je in Maastricht moet overstappen. Een binnenlandse vlucht die net zo goed per trein zou kunnen. Hoe is dit te rijmen met de duurzame strategie van het vliegveld?”

Gedeputeerde Henk Emmens (BBB): “Achter de schermen wordt aan meer bestemmingen gewerkt”

De gedeputeerde vertelt dat er de komende tien jaar 22 miljoen euro in de luchthaven wordt gestoken. Met dit geld wil de provincie het vliegveld zekerheid bieden. Emmens: “Onderdeel hiervan is een groeipad waar door Groningen Airport Eelde op dit moment aan gewerkt wordt. Met dit groeipad krijg je rust in de tent. Doordat er meer vluchten worden toegevoegd zien we die rust nu ook ontstaan. Ierland en Egypte zijn daar twee voorbeelden van. Achter de schermen wordt aan nog meer bestemmingen gewerkt. Bij Ierland gaat het inderdaad om een reis in combinatie met een vakantie. Voor dit deel van Ierland is dat de beste keuze om het zo te doen. De vluchten naar Egypte zullen rechtstreeks gaan. Die situatie is aangepast.”

Bas de Boer (GroenLinks): “Worden er gesprekken gevoerd met de Schiphol Group?”

Daarnaast is De Boer nieuwsgierig naar de aandelen. De provincie Groningen is naast de provincie Drenthe en FB Oranjewoud aandeelhouder van het vliegveld. Aanvankelijk waren de gemeente Groningen en Assen ook aandeelhouder. Assen heeft haar aandelen aan het vliegveld geschonken, het aandeel van Groningen is overgenomen door Oranjewoud. Eerder dit jaar zijn ook de aandelen van Tynaarlo beschikbaar gekomen. De Boer: “Andere aandeelhouders waren niet geïnteresseerd om deze aandelen over te nemen. Wij zijn benieuwd of er al gesprekken worden gevoerd met de Schiphol Group. En hoe realistisch is het dat zij in gaan stappen?”

Gedeputeerde Henk Emmens: “Intentie dat de Schiphol Group toetreedt is er nog steeds”

Emmens daarover: “We hebben eind vorig jaar met Groningen Airport Eelde een bezoek gebracht aan de Schiphol Group. Daar is de intentie uitgesproken dat we verder zouden verkennen hoe we samen kunnen werken en hoeveel aandelen overgedragen zouden kunnen worden. Dat is nog steeds onderwerp van gesprek. De intentie om toe te treden is er nog steeds. Over de aandelen van Tynaarlo die overgegaan zijn naar het vliegveld zelf: het is een bewuste keuze geweest om het evenwicht te behouden. De provincies hebben aandelen, FB Oranjewoud en dus ook het vliegveld. Dat vinden wij een gezonde situatie omdat ze daarmee meer verantwoordelijk worden voor het resultaat.”

Ierland en Egypte

Vliegen vanaf Eelde naar Ierland kan vanaf volgend jaar zomer. Reisorganisator BBI Travel start dan met een nieuwe chartervluchtverbinding tussen Groningen Airport Eelde en Ireland West Airport nabij het dorpje Knock. Naar de Egyptische badplaats Hurghada kan vanaf komende winter. Deze reis wordt uitgevoerd door touroperator Corendon.