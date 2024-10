Gebouw roeivereniging Gyas korte tijd ontruimd, tientallen studenten op straat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het clubgebouw van roeivereniging Gyas aan het Hoornsediep is in de nacht van zaterdag op zondag enige tijd ontruimd geweest. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

In het gebouw werd in het begin van de nacht een vreemde lucht geroken waarop de hulpdiensten werden gebeld. De Groninger brandweer kwam daarop met één tankautospuit ter plaatse. “Brandweerlieden hebben in het gebouw onderzoek gedaan”, vertelt Ten Cate. “De lucht die geroken werd wordt door aanwezigen omschreven als een geur van rotte eieren.” Die geur kan duiden op de aanwezigheid van waterstofsulfide, H 2 S. “Uiteindelijk werd er bij metingen niks aangetroffen en kon het gebouw na een half uur weer vrij worden gegeven.”

Gedurende het incident was het pand ontruimd. “In het gebouw vond een feestje plaats waardoor ruim honderd studenten enige tijd op straat stonden.” Wat wel de oorzaak is geweest van de vreemde lucht is voorlopig nog onbekend.