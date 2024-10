Frisse maar droge mix van zon en wolken tot na het weekend

Foto: Sebastiaan Scheffer

Met een mix van zon en wolken houdt Groningen het de komende dagen droog, maar frisjes. Ook het weekend brengt kalm herfstweer. Maandag blaast een zachte bries weer buien onze kant op, maar kan tegelijk de warmte trui weer voor even in de kast.

Door Johan Kamphuis

Donderdag blijft het droog en wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 15 graden bij een matige noordoostenwind windkracht 3 tot 4. Komende nacht is het helder en koud met 3 graden als minimumtemperatuur. Lokaal kan het aan de grond tot lichte vorst komen. Ook vrijdag blijft het droog. Eerst is er flink wat zon maar de bewolking neemt in de loop van de dag toe. Het wordt 15 graden.

In de nacht naar zaterdag is het helder en koud bij 3 graden en kans op lokale lichte grondvorst. Zaterdag overdag is het vrij rustig weer. Er zijn flinke zonnige perioden en het wordt 14 graden. Ook dan blijft het droog. Zondag is er wat meer bewolking en trekt de zuidenwind wat aan. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 13 graden.

Maandag neemt de kans op regen toe. Tegelijk voert een zwakke tot matige zuidelijke wind een stuk zachtere lucht aan, het wordt zelfs bijna 20 graden!