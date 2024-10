Fracties stellen vragen over hoge woningprijzen in Suikerzijde

Iets meer dan twee weken geleden gingen de eerste woningen in de Suikerzijde in de verkoop. En die woningen zijn niet bepaald goedkoop, concluderen de Partij voor het Noorden en de VVD. De eerste vierkante meters woning in de Suikerzijde zijn ruim 1.500 euro duurder per vierkante meter dan het Groningse gemiddelde.

De twee partijen hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de hoge verkoopprijzen. De eerste honderd woningen komen in het Rolinghof. In dit complex komen zo’n 100 koopwoningen, variërend van appartementen tot ruime gezinswoningen.

De verkoopprijzen liggen echter ver boven het gemiddelde in Groningen, concluderen de VVD en de Partij voor het Noorden. Een appartement van 90 m² kost bijvoorbeeld tussen de 430.000 en 455.000 euro, wat neerkomt op zo’n 5000 euro per vierkante meter. Dat terwijl de gemiddelde prijs per vierkante meter (3345 euro) in de gemeente Groningen veel lager ligt.

De partijen vragen zich af hoe het college aankijkt tegen deze hoge prijzen en of er mogelijkheden zijn voor de gemeente om invloed uit te oefenen. Ook willen ze weten of deze woningen nog steeds als “betaalbaar” worden gezien door het college en hoe de verkoop van de woningen verloopt.