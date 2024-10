Forum organiseert ‘Election Night’ tijdens uitslagenavond Amerikaanse presidentsverkiezingen

Wordt het een terugkeer van Donald Trump of zal Kamala Harris de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten worden? Op 5 november kiezen de Amerikanen hun nieuwe president. In Forum Groningen kunnen geïnteresseerden de verkiezingen live volgen tijdens de traditionele Election Night.

De avond biedt een uitgebreid programma met experts die vertellen over Amerikaanse cultuur, politiek en belangrijke maatschappelijke thema’s. Zo kun je luisteren naar verhalen over de invloed van popsterren zoals Taylor Swift op de politiek, of leren over de rol van het geloof in de aanstaande verkiezingen in de VS. Naast boeiende gesprekken zijn er ook activiteiten zoals een pubquiz, fitness, cheerleaders en Amerikaanse snacks om de nacht door te komen.

De Election Night USA in het Forum wordt georganiseerd in samenwerking met internationale studentenverenigingen SIB, CLIO en EPU. Meer informatie vind je hier, bezoekers moeten wel een kaartje kopen.