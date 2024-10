Forse schade door uitslaande brand in woning in Haren

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Aan de Hemsterhuislaan in Haren heeft woensdagmiddag een uitslaande brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 13.20 uur bij de hulpdiensten binnen. Omdat het om een uitslaande brand ging, en het onbekend was of er nog personen in de woning aanwezig waren, werden er twee tankautospuiten en een hoogwerker naar het adres gestuurd. “De brand woedde op de eerste verdieping”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Wij hebben het vuur door middel van een binnenaanval kunnen bestrijden. Rond 14.00 uur hebben we het sein ‘brand meester’ kunnen geven.”

Volgens de woordvoerder stonden alle bewoners bij aankomst van de brandweer buiten. “Wij gaan de betreffende woning ventileren en controleren op de aanwezigheid van koolmonoxide. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen in de afhandeling van de schade.” De brandweerlieden hebben ook een naastgelegen woning gecontroleerd. Deze bleek geen schade te hebben opgelopen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.