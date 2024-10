Forse schade bij verkeersongeluk A28, weg deels dicht

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdag op de A28 is forse schade ontstaan aan twee personenauto’s. Door het ongeluk is de weg deels dicht. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.20 uur op het weggedeelte van Groningen richting Haren ter hoogte van de afslag Groningen-Zuid. “De bestuurder van een blauwe auto is op een voorligger gebotst”, vertelt Wind. “De klap is fors geweest want er is behoorlijk wat schade ontstaan.” Beide voertuigen zullen door een bergingsbedrijf weggesleept moeten worden.

Vanwege de aanrijding is de linkerrijstrook afgesloten. Verkeer vanuit Groningen moet rekening houden met vertraging. Wegverkeer van Assen richting Groningen moet ook rekening houden met vertraging. Ter hoogte van het ongeluk is een kijkersfile ontstaan.