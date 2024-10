Flow Festival verbindt Beijum: “Als wijkbewoners zijn we allemaal Beijummer”

Foto: Johan Fehrmann

Aan de Melsemaheerd in de wijk Beijum vond afgelopen weekend de eerste editie van het Flow Festival plaats. Het festival had als doel om wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen. Maar in hoeverre is dat nodig? En wat heeft het opgeleverd? Een gesprek met Maggy Kruse van UNITY 36.

Hoi Maggy! Hoe is de eerste editie van het festival verlopen?

“We zijn ontzettend tevreden. Van tevoren is het spannend. Je bedenkt iets en je weet niet hoe het uit gaat pakken. Slaat het aan? Wat zijn de reacties? We hebben dit festival met vijf mensen opgezet. De groep bestaat voornamelijk uit jongeren die graag iets voor de gemeenschap wilden doen. Bij de organisatie hebben we veel steun gehad vanuit de wijk. Uiteindelijk is het een prachtige dag worden, met ook de nodige leerpunten. Maar dat beschouwen we als positief.”

Even een paar stappen terug. Wat bracht jullie op het idee om een festival te organiseren?

“Nadat ik in de wijk kwam wonen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Ik heb me bijvoorbeeld ingezet met de plantenbieb. Op die manier kreeg ik contact met allerlei wijkbewoners. De afgelopen jaren ben ik een opleiding tot buurtwerker gaan volgen aan de Hanze. Door die opleiding kreeg ik een ander petje op en begon ik kansen te zien, maar zag ik ook problemen. Bijvoorbeeld de anderstaligen die in de wijk wonen. Ik ben met hun in gesprek gegaan en zij vertelden dat zij zich niet welkom voelden bij de activiteiten.”

Hoe kwam dat?

“In Beijum worden er genoeg leuke activiteiten georganiseerd. Maar de communicatie verloopt in het Nederlands. De tekst op een foldertje of poster is niet in het Engels beschikbaar. Een gemiste kans waarbij ik dus direct kansen zag. Je kunt het vergelijken met de ABCD-gedachtegang. Bij deze methode wordt er van binnenuit gewerkt aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt. De methode brengt sociale relaties tot stand en mobiliseert capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap.”

Hadden jullie direct voor ogen dat een festival het middel was om de wijk bij elkaar te brengen?

“Nee, dat is gaandeweg ontstaan. Eén van de eerste dingen die ontstond was een idee van een student die iets met film wilde gaan doen. Er is gigantisch veel talent in de wijk. Tegelijkertijd zijn er ook genoeg mooie plekken en unieke personen om in beeld te brengen. En van daaruit ontstond het idee om een groter festival te organiseren om al dat moois op een laagdrempelige manier samen te brengen. Met een springkussen en gratis popcorn voor de jeugd, maar ook met een invulling waardoor elke generatie zich welkom zou voelen.”

Waarbij het doel dus was om de mogelijkheid te bieden om elkaar te leren kennen …

“Klopt. Mensen die het leuk vinden om te koken konden hun gerechten en hapjes presenteren, iemand die helemaal fan is van breien kon haar creaties laten zien, er waren presentaties van diverse projecten die in de wijk plaatsvinden, er was een meezingcafé en de band HoofdPijnHond die uit wijkbewoners bestaat gaf een optreden. Wijkbewoners konden laten zien wie ze zijn, wat ze bezighoudt, waarbij er ondertussen contact kon worden gemaakt. We zijn deze dag nooit ingegaan met het doel om minimaal 1.000 bezoekers te trekken. We hadden als doel dat als het ook maar lukt om één iemand een mooie dag te laten beleven, dat we dan al tevreden zouden zijn. Dat is ruimschoots gelukt.”

Nu leggen wij ons oor wel eens vaker te luister in Beijum en dan wordt er gezegd dat ondanks alle goede intenties het heel moeilijk is om bewoners uit hun huizen te krijgen …

“Dat is ook niet makkelijk. Met dit festival zullen we ook niet alle wijkbewoners direct bereikt hebben. Maar door een inclusieve aanpak, waarbij we het voor iedereen toegankelijk gemaakt hebben, hebben we wel een zaadje proberen te planten. En dat is goed voor de toekomst. Het zou fantastisch zijn als hierdoor mensen elkaar weten te vinden. Dat als je een gaatje in de muur wilt boren dat je dan niet een bouwbedrijf in de arm hoeft te nemen maar dat je buurman dat ook kan doen. Maar die mogelijkheid zie je pas als je mensen kent en met elkaar in gesprek geraakt.”

Tussen de regels door hoor ik volgens mij dat er een vervolg komt van het Flow Festival?

“Dat zou geweldig zijn. De komende tijd gaan we dit festival evalueren. Maar ik heb inderdaad ook al mensen horen zeggen dat het hen erg leuk om dit of dat volgende keer te gaan doen op het festival. En dat is waar we eigenlijk op hopen. Dat het opgepakt, omarmd en gedragen gaat worden door de wijk. Een festival waarbij inclusie en diversiteit belangrijk is. Waar Beijum mooier van wordt. Want uiteindelijk zijn we samen allemaal Beijummers, iedereen is UNITY.”