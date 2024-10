Flow Festival strijkt zaterdag voor het eerst neer in Beijum: “We hopen dat het niet bij één editie blijft”

Foto: Google Maps

Op het terrein aan de Melsemaheerd in Beijum, waar tot 2012 verpleeghuis Innersdijk stond, vindt zaterdag het Flow Festival plaats. Doel van het festival is om inwoners uit de wijk dichter bij elkaar te brengen.

Het festival is opgezet door verschillende wijkbewoners die de handen in één hebben geslagen. “Het Flow Festival is er voor iedereen die het leuk vindt om te genieten van muziek, community-building en meer”, laat de organisatie weten. “Zo kan er gedanst worden op de muziek van buurtband ‘HoofdPijnHond’, is er een springkussen voor de jeugd, een markt met allerlei leuke en vrolijke spulletjes en presenteert de cultuurkiosk zich.”

In de aanloop naar het festival werden inwoners uitgedaagd om met bijdragen te komen. Zo vindt de Movie Award plaats. Inwoners konden de afgelopen periode filmpjes maken van bijvoorbeeld projecten, gebouwen en natuurgebieden in Beijum. Deze worden zaterdag vertoond. Ook is er een Food Fair waarbij inwoners de mogelijkheid hebben om hun kookkunsten te delen met de wijk. Daarnaast zullen er presentaties zijn van diverse projecten die in de wijk plaatsvinden. “Het festival wordt geheel georganiseerd door vrijwilligers, met ondersteuning van diverse organisaties. Wij hopen dat het zo’n groot succes zal worden dat het niet bij een eerste editie blijft.”

Het Flow Festival begint zaterdag om 15.00 uur en duurt tot 20.00 uur.