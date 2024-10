Finalisten Groninger Ondernemingsprijs bekend, twee bedrijven uit Stad dingen mee

Foto: Roelof Bos

Drie bedrijven maken tijdens de finale in november kans op de Groninger Ondernemingsprijs 2024. Twee bedrijven uit Stad, Wilmink Engine Parts en KeyPro B.V, dingen zijn nog in de race voor de prijs.

Daarnaast is Royal Bodewes uit Hoogezand de derde genomineerde. De bedrijven presenteerden hun visie op ondernemen donderdagavond tijdens een pitch-bijeenkomst in Winschoten. De jury beoordeelde zowel de prestaties van de bedrijven als hun pitches.

Juryvoorzitter Henk Emmens prees de diversiteit en passie van de finalisten: “We hoorden vanavond prachtige verhalen. In elke pitch klonk de passie voor het eigen product en de eigen kijk op ondernemen duidelijk door. En wat een enorme diversiteit ook, we zijn er trots op dat dit moois allemaal in Groningen gebeurt!”

De finaleronde vindt plaats op 21 november in Martiniplaza, Groningen, waar de winnaar bekend wordt gemaakt. De prijs beloont bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale economie en innovatie.