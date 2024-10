Fietsersbond buigt zich over nieuwe fietsstrategie: “Van onze leden horen we graag wat ze belangrijk vinden”

Wat zijn de aandachtspunten die opgenomen moeten worden in de nieuwe Fietsstrategie van de gemeente Groningen? Die vraag ligt op tafel bij de Fietsersbond Groningen die met haar leden aan de slag wil om input te geven aan deze nieuwe strategie.

De vorige Fietsstrategie werd in april 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Met het beleidsstuk wilde de gemeente antwoord geven op de vijf grootste uitdagingen: groei, bereikbaarheid, gezondheidsverbetering, leefbaarheid en veiligheid. Naar aanleiding van deze strategie werd er door de gemeente een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het verbeteren en inrichten van Slimme Routes, de fietsstraat Korreweg en het uitbreiden van fietsenstallingen in de binnenstad zijn voorbeelden die een gevolg zijn van de strategie.

“Volgend jaar verstrijkt de looptijd van de Fietsstrategie”, laat Fietsersbond Groningen weten. “Daarom is het tijd voor een nieuwe. Als Bond willen wij graag input leveren aan de gemeente wat wij belangrijk vinden in de nieuwe strategie. Daarover willen we graag met onze leden in gesprek gaan om te horen wat zij belangrijk vinden.” Daarom wordt er op 23 oktober vanaf 20.00 uur een Fietscafé gehouden in het Floreshuis. “We vinden het prettig te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dus geef je op door een mail te sturen.”