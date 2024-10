FC-spits Thom van Bergen uit Haren geselecteerd voor Jong Oranje

Aanvaller Thom van Bergen van FC Groningen zit in de definitieve selectie van Jong Oranje. Het is voor het eerst dat bondscoach Michael Reiziger de 20-jarige Harenaar meeneemt.

Van Bergen zat vorig jaar al eens op de bank bij de onder-20 ploeg van de KNVB tijdens een oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Nu mag de rechtsbenige aanvaller hopen minuten te maken in Jong Oranje. Van Bergen is, naast Kian Fitz-Jim van Ajax, één van de twee debutanten in de ploeg.

Jong Oranje is al geplaatst voor de EK-eindronde van volgend jaar in Slowakije. Het laatste kwalificatieduel moet nog wel worden afgewerkt. Jong Oranje speelt dat duel op 14 oktober in Nijmegen tegen Jong Zweden. Drie dagen ervoor wordt een vriendschappelijke oefenwedstrijd tegen Jong Mexico afgewerkt in Almelo.