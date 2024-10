FC Groningen start met Marco Rente tegen Ajax, Valente twijfelgeval

Foto Andor Heij. Dick Lukkien (l). Johan Hove (r) FC Groningen

Er is goed nieuws voor FC Groningen in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Ajax. Verdediger Marco Rente keert terug in de basis elf en kan misschien de volledige negentig minuten spelen. Hoe de exacte opstelling eruit gaat zien, wordt dit weekend pas duidelijk.

Na de zogenoemde “pikstart” van de mannen van Dick Lukkien heeft FC Groningen twee mindere wedstrijden op de mat gelegd. Tijdens de Derby van het Noorden werd er met 2-1 verloren bij sc Heerenveen en in eigen stadion ging de FC onderuit tegen Go Ahead Eagles (0-1). “We hebben twee wedstrijden gekend waarbij wij niet ons niveau hebben gehaald”, zegt Lukkien. Tuurlijk doet dat iets met het gevoel van jonge spelers. We hebben geprobeerd om vrijheid in het hoofd te maken. Ik vond afgelopen zondag de eerste helft onherkenbaar. We wilden niet initiatief nemen en voetballen.”

Lukkien vindt dat het team leiderschap miste. “Op het moment dat je iets herkent op het veld, is het lekker als je dat vertaalt. Peersman is hier een meester in, waarbij je als trainer met een half woord iets kan doorgeven. Maar zaak is dat iedereen dat gaat herkennen, zodat we een stabielere ondergrens hebben.” Met de terugkomst van Rente is hij blij. “Hij is een sterkhouder voor ons, dus dat is hartstikke belangrijk. Ik heb hem twee weken volle bak zien trainen. Ik houd er rekening mee dat hij niet de volle negentig minuten kan spelen, maar het is ook geen zekerheid dat hij dat niet kan.”

Bij FC Groningen ontbreken Brynjólfur Willumsson en Marvin Peersman vanwege schorsingen. Luciano Valente kreeg in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles en bal tegen zijn hoofd, waardoor hij een hersenschudding heeft opgelopen. Valente start dan ook zeer waarschijnlijk niet tegen de Amsterdammers, maar maakt wel deel uit van de wedstrijdselectie. Rui Mendes zal hem vervangen. Het is voor Lukkien nog wikken en wegen of hij kiest voor Finn Stam of Thijmen Blokzijl.

‘Deze wedstrijd wil ik al mijn hele leven spelen’

Verdediger Stam kwam afgelopen zomer over van AZ. Tot nu toe speelde de 21-jarige Zaandammer alle wedstrijden in de basis voor FC Groningen. Stam kan zowel op de backpositie als centraal uit de voeten. “Ik ben helemaal gesetteld”, zegt Stam. “Ik vind Groningen echt een hele leuke stad en voetballend ben ik ook goed gestart, met een mooie assist tegen Feyenoord.”

Ondanks de twee verloren wedstrijden blijft Stam positief. “Ik vind dat wij stoïcijns door blijven gaan. Dit moeten we niet te lang hebben natuurlijk, maar tot nu toe heb ik nog steeds het volste vertrouwen in wat wij kunnen.”

Voor Stam is de wedstrijd tegen Ajax een bijzondere. De verdediger speelde in de opleiding van de Amsterdamse club van 2010 tot 2016 en is stiekem ook fan. “Dit is een wedstrijd die ik mijn hele leven al wil spelen. Ik heb er heel veel zin in.”

‘Ik ben onder de indruk’

Ajax speelde donderdagavond in de Europa League met 1-1 gelijk tegen Slavia Praag. De ploeg van trainer Francesco Farioli staat vijfde in de Eredivisie en is steeds beter aan het worden. “Ik moet zeggen dat ik wel onder de indruk ben”, aldus Lukkien. “Ze hebben een duidelijk idee van spelen en raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Ze willen echt voetballen en hebben ook een centrum dat daarin goed meedoet, met Šutalo en Baas.”

Ajax – FC Groningen begint aanstaande zondag om 16:45 in de Johan Cruijff ArenA.