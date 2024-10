FC Groningen rekent in tweede helft af met Kolping Boys

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

FC Groningen heeft dinsdagavond in de KNVB Beker vrij eenvoudig af kunnen rekenen met Kolping Boys. In Wijdewormer werd het in een aantrekkelijke wedstrijd 5-1, waarbij Kolping Boys lang goed partij gaf.

Trainer Dick Lukkien had een flink aantal wijzigingen doorgebracht in de opstelling. Zo begon Leandro Bacuna op de bank en stonden Joey Pelupussy en doelman Hidde Jurjus in de basis. De FC begon sterk aan de wedstrijd. In de zesde minuut leidde dit direct tot een doelpunt. Stije Resink plaatste een fraai afstandsschot dat voor doelman Nick Plomper onhoudbaar was: 1-0.

Sportieve wedstrijd

Het aanwezige publiek op het AFAS Trainingscomplex van AZ zag in de eerste helft een sportieve wedstrijd met nauwelijks overtredingen. Ondanks dat Kolping Boys goed partij wist te geven had de FC het betere van het spel. Echter na een fel en fanatiek begin zakte het bij de FC in, waardoor Kolping Boys meer tot voetballen kwam. Tot grote kansen kwam men echter niet. Ruststand was 1-0.

Tweede helft

Na de rust bleef Johan Hove achter in de kleedkamer. Zijn plek werd ingenomen door Jorg Schreuders. Al vrij snel wist Kolding Boys op gelijke hoogte te komen. Na een overtreding kreeg de vierde divisionist een vrije trap langs de zijlijn die op het hoofd van de vrij staande Joreno Mandjes belandde. Hij kopte raak: 1-1. Dat leek de FC wakker te schudden. In de 58ste minuut kreeg Kolding Boys een vrije trap. Halverwege het veld wist de FC de bal te onderscheppen waarna, na een fraai lopende aanval van Romano Postema en Rui Mendes, laatstgenoemde bij de tweede paal de bal binnen wist te schuiven: 2-1.

Kolping Boys geeft niet op

In de 73ste minuut gooide Thijs Oosting de wedstrijd in het slot. Daar ging wel een grote kans van Kolping Boys aan vooraf. Floris Kemps wist de bal bij spits Lars Rouppe van de Voort te krijgen. Zijn kopbal kon echter op de doellijn gekeerd worden door Jurjus. Doordat Kolping Boys de aanval bleef zoeken vielen er gaatjes in de verdediging. Oosting maakte daar gebruik van. Een voorzet vanaf de zijlijn kon hij met een mooie loopactie fraai afronden: 3-1.

Thijs Oosting

Het publiek kreeg in de slotfase nog twee doelpunten te zien. De energie bij Kolping Boys was op waardoor het voor de FC makkelijker werd om door de linies heen te breken. Oosting wist de 4-1 te scoren, waarmee hij tekende voor zijn tweede doelpunt van de avond. Ver in blessuretijd was het Oosting die de hattrick compleet maakte en de 5-1 op het scorebord zette. Op aangeven van Thom van Bergen kon Oosting de bal vrij eenvoudig tegen de touwen werken.

Door de winst is de FC door naar de volgende ronde. Komende vrijdag vindt de loting plaats. Dan wordt duidelijk wie de volgende tegenstander wordt in het Bekertoernooi.