FC Groningen geeft het uit handen tegen Ajax

FC Groningen verliest in de Johan Cruijff ArenA van Ajax. Na een achterstand weten de Groningers zich terug te vechten, maar vlak voor het laatste fluitsignaal schiet Ajax twee ballen in het Groningse doel. De groen-witten gaan zonder punten terug naar huis.

De Amsterdammers beschikten wegens verschillende blessures over een zwaar uitgedunde ploeg, maar ook Dick Lukkien moest een aantal Groningers thuislaten. Marvin Peersman en Brynjólfur Willumsson zijn hun schorsing nog aan het uitzitten na rode kaarten tegen Sc Heerenveen, en Luciano Valente begon noodgedwongen op de bank vanwege een hersenschudding die hij opliep tegen Go Ahead Eagles. Thijmen Blokzijl was de vervanger van Peersman centraal achterin, terwijl Rui Mendes Valente op het middenveld overnam. Het lichtpuntje was Marco Rente die na weken herstellen van een hamstringblessure weer in de basis kon beginnen.

Klaassen zet de FC op achterstand

FC Groningen begint goed aan de wedstrijd. Met twee schoten en een evenwichtig verdeeld balbezit komt de Groningers het eerste kwartier goed door. Tot Ajax na een langlopende aanval Brian Brobbey weet te vinden die de bal al vallend bij Davy Klaassen weet te krijgen. De aanvaller kan de bal gemakkelijk langs Etienne Vaassen schuiven en Ajax komt op voorsprong.

Het lijkt erop dat de thuisploeg na het doelpunt de voetbalmachine een versnelling hoger zet. Hoewel het meer moeite lijkt te kosten, kan de FC nog steeds goed meekomen. Ajax verschijnt met regelmaat in het strafschopgebied van de groen-witten, maar maakt kansen niet af. Mede dankzij een aantal Groningse voetjes en het reactievermogen van Vaessen, die met zijn linkerbeen een gevaarlijk schot van Brobbey weet te keren, blijft het verschil tot aan de rust slechts één doelpunt.

Schreuders krijgt de ArenA stil

Ajax begint fel aan de tweede helft, maar zowel Brobbey als Kenneth Taylor krijgen de bal niet tussen de palen. Dan wordt er uit het niets een lange bal gespeeld op Jorg Schreuders die zich richting het doel van Pasveer snelt. De verdediging probeert de bal nog weg te werken, maar Schreuders weet goed te timen en krijgt zijn voet in de lucht tegen de bal. Het schot vliegt voorbij Pasveer en de FC komt op gelijke hoogte.

Vaessen niet bang voor penalties

Vlak na de gelijkmaker duikt Ajax op voor het doel van Vaessen. Na een overtreding van Blokzijl op Chuba Akpom, wijst scheidsrechter Lindhout naar de penaltystip. Branco van den Boomen gaat achter de bal staan, terwijl Vaessen op zijn lijn staat te springen. De Groningse keeper kiest de juiste hoek en stopt de inzet.

De FC was er bijna

Daarmee doet de FC bijna iets wat sinds 2007 niet meer was gelukt: een punt meenemen uit de ArenA. Tot de 90e minuut lijkt dit waar te zijn. Net wanneer de assistent de extra minuten aankondigt, krijgt de in het veld gekomen Wout Weghorst de bal voor zijn voeten. Feilloos schiet de spits de bal voorbij Vaessen.

Daar blijft het niet bij. Het spel wordt weer herstart en het is niet FC Groningen, maar Ajax dat een laatste offensief inzet. Akpom is het uiteindelijke eindstation en weet vlak voor het laatste fluitsignaal ook zijn naam op het scoreformulier te zetten.

Daarmee eindigt de wedstrijd met 3-1 en haalt FC Groningen uit de laatste drie wedstrijden geen punten. De volgende wedstrijd is tegen FC Utrecht.