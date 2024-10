Extra beveiliging op campus maakt sommige Groningse studenten onrustig

Foto: Rieks Oijnhausen

Studenten voelen zich steeds meer in de gaten gehouden door de toegenomen beveiligingsmaatregelen, zo laten verschillende studentenorganisaties weten in het NRC. In Groningen is het cameratoezicht op het Broerplein voornamelijk de plek die de hoon draagt bij deze studenten.

Voornamelijk het cameratoezicht op het Broerplein is de plek in Groningen die de hoon draagt bij deze studenten. Jitske Wielers, voorzitter van de Groninger Studentenbond, laat aan de krant weten dat veel studenten een ongemakkelijk gevoel hebben door camera’s en schijnwerpers op het Broerplein. Deze maatregelen zijn begin mei geplaatst door de RUG na eerdere pro-Palestijnse protesten en vernielingen.

Volgens de krant zorgen de maatregelen voor verdeeldheid onder studenten. Sommigen voelen zich veiliger, maar anderen vinden dat hun privacy en academische vrijheid worden aangetast. De Groninger Studentenbond wil dat de camera’s worden verwijderd en vindt dat de maatregelen studenten onnodig wantrouwen.

De universiteit onderzoekt of de extra beveiliging nog nodig is, maar benadrukt dat veiligheid prioriteit heeft. De studentenraad blijft vragen stellen over deze aanpak.