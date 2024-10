Expositie in Synagoge over leven Jacob Israël de Haan wordt afgesloten met theatervoorstelling

Foto: Omke Oudeman

De expositie ‘A Dutch Lawrence of Arabia’, die momenteel te zien is in de Synagoge aan de Folkingestraat, wordt volgende week afgesloten met een muziektheatervoorstelling in het gebouw. Dat laat de Synagoge Groningen weten.

De tentoonstelling geeft een overzicht over het leven en werk van de Nederlandse schrijver/dichter, jurist, docent, journalist en homoseksueel Jacob Israël de Haan. Deze is tot zondag 13 oktober te bezoeken. “Om dit feestelijk af te sluiten wordt de voorstelling ‘Eer De Haan’ opgevoerd”, laat de Synagoge weten. “Om 16.00 en om 18.00 uur brengt theatergroep Schout-Bij-Nacht een muzikale ode aan De Haan in ons gebouw. ‘Eer De Haan’ wordt een postmoderne doorgecomponeerde opera vol Jiddische levensliederen, Jordanese opera en Italiaanse smartlappen. Een uur lang smullen van de avonturen, dromen, ambities, talenten en de wroegingen van een uiterst belangrijke Nederlander. Zijn bekendste dichtregel staat gebeiteld in het homomonument te Amsterdam: ‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’.”

Jacob Israël de Haan werd geboren in 1881 en overleed in 1924. De romans Pijpelijntjes en Pathologieën van hem schokten de Nederlandse literaire wereld en samenleving en zijn verwerkt in deze muzikale en theatrale ode. Meer informatie vind je op deze website.