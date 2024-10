Even geen Disney: busladingen (Zuid-)Amerikaanse werknemers pakken drankjes in Stad

Ingezonden foto

Wie de afgelopen weken in de avonduren rond de Stadsschouwburg is geweest, kan het niet zijn ontgaan: hordes (voornamelijk Spaanssprekende) mensen bij de bushalte. De reden dat ze in Groningen zijn? Even iets anders dan een schip en Disney.

De voornamelijk uit Zuid-Amerika afkomstige groep werkt niet in de Stad, maar in de Eemshaven. Daar bouwen ze aan de Disney Treasure, het themacruiseschip van het Amerikaanse bedrijf, dat in de Eemshaven ligt voor afbouw en proefvaarten.

Elke avond rijden busladingen vol werknemers vanuit de Eemshaven naar Groningen om daar wat drankjes te doen. Aan het eind van de avond verzamelt het gezelschap zich weer bij de Stadsschouwburg, waarna de groep terugkeert naar een tijdelijk verblijf.