Ethische hacker van Hackslusive pakt hoofdprijs tijdens Hack050

Foto: Daniel Wolters

Daniel Wolters heeft tijdens het Hack050-evenement van dinsdag in de Oosterpoort de eerste prijs gewonnen. Hij ontdekte een kwetsbaarheid in een systeem van de gemeente Groningen.

De 23-jarige Wolters won de hoofdprijs van 2.000 en een gouden trofee. Hack050, een jaarlijks evenement georganiseerd door de gemeente, bracht 15 ethische hackers en 15 studenten samen om de digitale veiligheid van gemeentelijke systemen te testen. Zij kregen toegang tot een lijst met applicaties en URL’s van de gemeente om kwetsbaarheden te vinden. Deze bevindingen werden beoordeeld door een jury. De gemeente gebruikt de rapporten om haar systemen te versterken.

Wolters is medewerker van Hacksclusive; dat is een Gronings bedrijf waar ethische hackers de systemen van bedrijven en instellingen op kwetsbaarheden checken. Hij ontving de hoofdprijs voor zijn ontdekking van een fout in een applicatie die gevolgen had kunnen hebben voor de gemeente. De jury prees zijn bevinding als de meest impactvolle inzending.

Naast de hackwedstrijd gaf Martijn Baalman, medeoprichter van Hacksclusive, een masterclass over de gevaren van cybercriminaliteit en hoe bedrijven en overheden hun digitale omgevingen beter kunnen beschermen. Het publiek, bestaande uit 400 bezoekers, kreeg waardevolle inzichten in de laatste ontwikkelingen en gevaren op het gebied van cybercriminaliteit en digitale beveiliging.