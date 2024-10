Eerste schetsen vernieuwde Oosterstraat en Gelkingestraat gedeeld

Foto Andor Heij: Oosterstraat 2024

Nu bestaan de Oosterstraat en de Gelkingestraat nog vooral uit stenen en asfalt. Maar als het aan de gemeente ligt dan krijgen deze straten in de toekomst veel groen en mogelijkheden om te zitten. Dat blijkt uit zogeheten ‘structuurschetsen’ die dinsdag door de Groninger Ondernemerscourant werden gepubliceerd.

Het ontwikkelen van de plannen is al even gaande. Na het opknappen van de Grote Markt, waarmee de bussen uit de binnenstad zijn verdwenen, keek het gemeentebestuur naar de Oosterstraat en Gelkingestraat. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen liet vorig jaar december weten een start te willen maken met deze plannen. Daar werd een bedrag van 450.000 euro voor gevraagd. Behalve de twee straten wordt ook de Donkersgang in de ontwikkeling meegenomen.

Werkgroep

Uit de nieuwe schetsen blijkt dat er verbinding wordt gezocht met de Grote Markt waarmee ook de Oosterstraat en Gelkingestraat verblijfplaatsen worden. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. Om tot de plannen te komen is er de afgelopen maanden veel contact geweest met bewoners, ondernemers en pandeigenaren. Zij hebben in een werkgroep aan kunnen geven wat hun doelen en wensen zijn. Een duidelijke wens is het aanbrengen van meer groen, een minder rommelige aanblik en het behoud van het zicht op de Martinitoren.

Fontein

In de straat zal het asfalt en de trottoirs plaatsmaken voor gele steentjes. Voor de supermarkt in de Oosterstraat is een waterelement met fonteintjes ingetekend, dat op de schetsen lijkt op de fontein op de Grote Markt. De komende periode wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Wanneer alle partijen hier akkoord mee zijn, wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad waarna de werkzaamheden eind volgend jaar kunnen beginnen.

Bekijk de schetsen van de nieuwe Oosterstraat en Gelkingestraat op deze pagina.