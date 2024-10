Foto: Drs Vijfje

De vrouwen van Drs. Vijfje hebben vrijdagavond in Amsterdam met 3-1 verloren van Os Lusitanos. Het was de eerste nederlaag voor de Groninger studentes in de eredivisie zaalvoetbal dit seizoen.



Os Lusitanos had bij rust een 1-0 voorsprong. Tessa Grashuis maakte gelijk, maar de Amsterdamse vrouwen waren daarna nog twee keer trefzeker.

Vijfje zakte door de nederlaag naar de vierde plaats met zeven punten uit vier wedstrijden.