Dunkin’ Donuts failliet, vestiging Herestraat blijft voorlopig open

Foto: Ivan Popov - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132829434

Dunkin’ Donuts is failliet. De zoetwaren- en koffieketen heeft zelf het faillissement aangevraagd. De vestiging aan de Herestraat blijft voorlopig open.

De rechtbank in Amsterdam heeft inmiddels een curator aangesteld die onderzoek gaat doen hoe het verder moet met het bedrijf. Dunkin’ Donuts werd in 1950 opgericht door William Rosenburg in Quincy, Massachusetts in de Verenigde Staten. Rond het millennium werden de eerste zaken in Nederland geopend, maar dat was toen geen succes. In het voorjaar van 2017 werd een nieuwe poging ondernomen en werd een locatie geopend in Amsterdam. In de afgelopen jaren volgden nog zo’n vijftig vestigingen waar koffie, donuts, bagels, muffins en ontbijtsandwiches verkocht worden.

De winkels blijven voorlopig geopend. Het personeel is met een kort bericht geïnformeerd over de situatie. Dunkin’ Donuts is een merknaam die in handen is van Inspire Brands. In Nederland heeft de horecafamilie Van der Valk een meerderheidsbelang.