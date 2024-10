Donar verliest na verlenging van Valmiera Glass Via

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Het is Donar nog niet gelukt om een wedstrijd in de ENBL te winnen. Dinsdagavond verloren de Groninger basketballers in Letland na verlenging met 81-78 van Valmiera Glass Via. Na de reguliere speeltijd was het 68-68.

Donar kende een prima start in zijn tweede wedstrijd in de ENBL, en het eerste kwart eindigde via 7-14 in 13-21. In het tweede kwart liep de ploeg verder uit, tot liefst 15-34 halverwege. Na een time-out van de thuisploeg ging het mis voor Donar. Eerst was er een 7-0 run, en ook daarna kwamen de Letten steeds dichterbij. Bij rust was het verschil nog maar 6 punten: 31-37.

Kort na de hervatting kwam Donar nog op 31-39, maar vervolgens kwam er een 12-0 run. Aan het eind van het derde kwart was de stand 51-48. Er volgde een razendspannend laatste kwart met een uitblinkende Zach Harvey, die in deze periode 13 punten scoorde. Uiteindelijk was het na 40 minuten gelijk: 68-68.

In de verlenging kon Donar, ondanks 4 punten van James Karnik en twee late driepunters van Keevan Veinot, de wedstrijd niet alsnog naar zich toe trekken.

Topscorers bij Donar waren Zach Harvey met 24 punten, James Karnik met 17 punten (+ 16 rebounds), David Gabrovsek met 14 punten en Keevan Veinot met 11 punten. Bij Valmiera Glass Via was Jordan Watson topscorer met 36 punten.

Komende zaterdag speelt de ploeg van coach Andrej Stimac in de BNXT League in Martiniplaza tegen PrismaWorx BAL uit Weert.