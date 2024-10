Donar verliest in slotseconden van Okapi Aalst

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in Aalst verloren van hekkensluiter Okapi Aalst. Het werd 93-91.

Okapi was één van de drie ploegen die nog niet hadden gewonnen dit seizoen, terwijl Donar één wedstrijd had gewonnen. Bij Donar speelde David Gabrovsek voor het eerst mee, en hij stond meteen in de basis.

Beide ploegen maakten er zaterdag geen goede wedstrijd van, maar spannend was die wel, omdat de verschillen klein waren. Na het eerste kwart was het 19-17, bij rust 38-39. Na rust liep de thuisploeg even uit naar 62-53, wat achteraf het grootste verschil in de wedstrijd bleek. Aan het eind van het kwart was het verschil toch weer teruggebracht tot 5: 68-63.

In de slotfase van het laatste kwart leken twee driepunters van de Belgen Donar de das om te doen; bij de eerste werd de stand 87-82 en korte tijd later werd het 90-82. Toch zorgden Keevan Veinot en Kjeld Zuidema met driepunters ervoor dat het 91-88 werd, met nog 24 seconden op de klok. Na balverlies voor Okapi maakte Veinot nogmaals een driepunter, waardoor de stand 91-91 werd. Tijdens de laatste aanval van de thuisploeg maakte Tim Hoeve van Donar een persoonlijke fout, waardoor de tegenstander twee vrije worpen kreeg. Die werden benut, en een laatste driepuntsschot van Veinot ging mis, waardoor de thuisploeg er met de wedstrijdpunten vandoor ging.

Topscorers bij Donar waren Keevan Veinot met 20 punten, Kjeld Zuidema met 15 punten, Tim Hoeve met 14 punten en Sam van Oostrum met 12 punten. Bij Okapi Aalst was Niels Van Den Eynde topscorer met 20 punten.

Donar staat op de vijftiende plaats in de BNXT League, nu vlak onder Okapi, en heeft 2 punten uit 4 wedstrijden.

Komende dinsdag speelt de ploeg van coach Andrej Stimac weer een wedstrijd in de ENBL. In Letland speelt Donar dan tegen Valmiera Glass ViA. Komende zaterdag is er weer een thuiswedstrijd in de BNXT League, waarbij Donar het in Martiniplaza opneemt tegen PrismaWorx BAL uit Weert.