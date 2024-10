Donar stelt zwaar teleur tegen Den Helder Suns

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar stelde donderdagavond in Den Helder zwaar teleur tegen Den Helder Suns, die tot nu toe slechts één wedstrijd hadden gewonnen. De Groninger basketballers leden een verrassende nederlaag: 79-68.

Donar, wederom zonder David Gabrovsek, scoorde pas voor het eerst na bijna 3 minuten. Op dat moment had de thuisploeg al 7 punten. De Groningers hadden vooral veel moeite om de elke wedstrijd sterke TreVion Crews af te stoppen. Hij was alleen al in het eerste kwart goed voor 11 punten. Kort voor het eind van het eerste kwart kwam de ploeg van coach Andrej Stimac voor het eerst op voorsprong: 19-20. Desondanks was het na de eerste 10 minuten 25-23. In de slotfase van het tweede kwart liep Donar van 36-36 uit naar 37-44 bij rust.

Direct na rust ging het helemaal mis voor Donar. Den Helder Suns kwam al na 3 minuten op 42-44, en bij 44-46 bleek het achteraf de laatste keer geweest te zijn dat Donar een voorsprong had. De thuisploeg bleef maar scoren, terwijl Donar bijna niets voor elkaar kreeg. Kort voor het eind van het derde kwart deed met name Keevan Veinot met 5 punten iets terug. De tussenstand na 30 minuten spelen was 62-54.

In het laatste kwart wist Donar het gat een paar keer te verkleinen tot 6 punten, maar na 68-62 liep Den Helder Suns uit naar 75-62. Dat bleek de beslissing te zijn, met nog bijna 2 minuten op de klok.

Topscorers bij Donar waren Keevan Veinot met 15 punten, Filip Brankovic met 13 punten en Zach Harvey met 12 punten. Bij Den Helder Suns was TreVion Crews topscorer met 27 punten.

Donar heeft nu 4 punten uit 6 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd is komende woensdag. Dan speelt Donar een thuiswedstrijd in de ENBL tegen CSO Voluntari uit Roemenië.