Donar oogst waardering publiek, maar wint niet

Donar-speler Zach Harvey (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft woensdagavond in eigen huis zijn eerste thuiswedstrijd in de ENBL League verloren. Tegen het Roemeense CSO Voluntari werd het 83-89.

De Groninger basketballers hadden eerder dit seizoen al twee uitwedstrijden gespeeld en verloren, terwijl de Roemenen hun tot dan toe enige wedstrijd gewonnen hadden. Woensdag kon coach Andrej Stimac van Donar niet beschikken over David Gabrovsek, Délé Adetunji en Lars Jung. Desondanks kende de ploeg een prima start. Via 10-2 en 15-4 werd het 23-10; het grootste verschil in de wedstrijd. Aan het eind van het eerste kwart was het 26-16. Daarna kwamen de gasten sterk terug, want na 28-16 kwam er een 0-16 run. Bij rust was het verschil al 5 punten: 43-48.

Na rust namen de gasten meer afstand, en aan het eind van het derde kwart was het verschil 10 punten in het voordeel van Voluntari: 61-71. In het laatste kwart bleef Donar dapper weerstand bieden, en de ploeg kwam nog op 73-75, maar dichterbij kwam Donar niet. Het werd snel daarna 73-80, en spannend werd het niet meer. Toch was er na afloop applaus voor de spelers.

Topscorers bij Donar waren James Karnik met 28 punten (+ 10 rebounds), Zach Harvey met 19 punten en Keevan Veinot met 16 punten. Bij CSO Voluntari was Lewis Sullivan topscorer met 20 punten.

De eerstvolgende wedstrijd van Donar is komende zaterdag. Dan speelt de ploeg een uitwedstrijd tegen Filou Oostende.