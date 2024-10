Dit zijn de favoriete kinderboeken van de Groningse gemeentepolitiek

Foto via Nationale Bibliotheek

Voor Etkin Armut (CDA) is het ‘Pluk van de Petteflet’, voor Sophie Middelhuis (GroenLinks) ‘Het Gouden Kompas’ en Koen Schuiling kiest voor ‘De avonturen van Kapitein Rob’. Alle gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders hebben een favoriet kinderboek.

In het kader van de Kinderboekenweek hebben Groningse politici een lijst samengesteld van hun favoriete kinderboeken. Door de lijst te delen (onder de noemer #jonggelezen) hopen de raadsleden en gemeentebestuurderskinderen en volwassenen enthousiast te maken voor het lezen en voorlezen van kinderboeken.

De volledige lijst met favoriete kinderboeken van de Groningse gemeentepolitiek vind je hier.

‘Voetvalverhaal onder kussen, hopend op mooie goal’

Gemeenteraadslid Justine Jones (GroenLinks) nam het initiatief voor de lijst. Via de appgroep voor raadsleden werd er druk over gesproken, aldus Jones: ““Wat ik erg mooi vond is het gesprek wat op gang kwam. Iedereen deelde maar al te graag hun favoriete boek. Fijne herinneringen werden gedeeld over leraren of ouders die goed stemmetjes konden doen. En collega Peter Swart deed elke nacht voor een wedstrijd een voetbalverhaal onder z’n kussen in de hoop de volgende dag een prachtgoal te kunnen maken.”

‘Laten zien dat er veel leuks te lezen is’

De lijst was niet alleen leuk voor de Groningse politici zelf, benadrukt Jones: “We doen dit niet alleen maar om leuke leestips uit te wisselen. Ontlezing is een groeiend probleem onder kinderen en daar maken we ons allemaal zorgen om. Jongeren halen geen plezier meer uit lezen. Dat terwijl er zo onwijs veel mooie boeken zijn. We willen graag laten zien dat er heel veel leuks te lezen is.”

Met dit initiatief hoopt het Stadhuis dat andere organisaties soortgelijke lijsten delen tijdens deze Kinderboekenweek.