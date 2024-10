Dit is Mirjam van ’t Veld, de aanstaande waarnemend burgemeester van Groningen

Foto via Gemeente Almelo

Mirjam van ’t Veld wordt, als aanstaand waarnemend burgemeester van Groningen, de eerste vrouw die deze positie in de stad bekleedt. Maar wie is Van ’t Veld? In dit artikel lees je meer over de tijdelijke opvolger van Koen Schuiling.

Van ’t Veld, geboren in Den Haag in 1970 en opgegroeid in Amersfoort, begon haar werkende leven als verpleegkundige in 1988. Daarnaast studeerde ze informatiekunde in de gezondheidszorg en vervolgens algemene letteren aan de Universiteit Utrecht, naast haar baan.

Na haar afstuderen in 1996 werkte ze bij meerdere organisaties als proces- en projectmanager. Ze was bovendien vanaf 1999 twee jaar gastdocent aan de Utrecht School of Governance van de Universiteit Utrecht.

Van raadslid tot burgemeester

In 2002 begon haar politieke loopbaan. Van ’t Veld werd toen gemeenteraadslid voor het CDA in Amersfoort. Niet lang daarna werd ze fractievoorzitter en vervolgens wethouder. Haar politieke loopbaan kwam in een stroomversnelling toen ze in 2008 burgemeester werd van Maarssen, waarmee ze de jongste vrouwelijke burgemeester van Nederland werd.

In 2011 ging Maarssen op in de fusiegemeente Stichtse Vecht. In 2014 vertrok Van ’t Veld naar Amstelveen om daar burgemeester te worden, een functie die ze drie jaar bekleedde. Haar meest recente werk in de politiek begon eind vorig jaar: van 1 november 2022 tot 19 juni 2023 was ze waarnemend burgemeester van Almelo.

Bestuurder en schrijfster

Na haar politieke carrière in Amstelveen besloot Van ’t Veld terug te keren naar de zorgsector, waar ze bestuursvoorzitter werd van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Ook vervulde ze twee jaar lang een rol als voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging en was ze negen jaar lang toezichthouder bij omroep WNL.

Naast haar bestuurlijke en politieke loopbaan is Van ’t Veld ook schrijfster. In 2011 publiceerde ze het boek En dan ben je burgemeester, waarin ze haar ervaringen als burgemeester beschrijft. In 2021 schreef ze Overgang van top tot teen, waarin ze aandacht vroeg voor de overgang en het belang benadrukte van open gesprekken over dit onderwerp.

De benoeming van Van ’t Veld gaat met ingang van 28 oktober 2024 in. Ze blijft aan totdat de Kroon een nieuwe, permanente burgemeester aanstelt.