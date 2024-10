Dinsdagochtend kans op een bui, daarna droog weer met 18 graden

Het is nog niet gedaan met de zonnige dagen. Deze week doet de zon nog flink haar best om ons wat vitamine D te geven. De temperatuur schommelt dinsdag en woensdag rond de 17 graden, maar daalt daarna naar een 13 graden.

Dinsdag is er in de vroege ochtend kans op een bui. Verder blijft het droog en met af en toe zon wordt het 18 graden. De zuidwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht minima rond 12 graden en overwegend droog.

Woensdag is er geregeld zon, afgewisseld door stapelwolken en is een verspreid buitje mogelijk. Bij rustig weer wordt het 17 graden. Donderdag valt er af en toe een bui en waait er een stevige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. Met nu en dan zon wordt het 13 graden.

Vrijdag en tijdens het weekend is het vaak droog, valt er een verspreide bui en met geregeld zon wordt het 13 graden. De nachten worden kouder.

