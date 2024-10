Dinsdag herfstachtig weer met bewolking en lichte regen

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen blijft het herfstachtig weer met veel bewolking. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis begint de week met temperaturen rond de 15 graden waarna het kwik langzaam daalt.

Dinsdag is het er veel bewolking met vooral vanochtend af en toe lichte regen. Later in de middag kan het hier en daar even kortstondig opklaren. Het wordt 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3.

Woensdag is het grijs en soms valt er wat motregen. Het wordt 15 graden bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2. In de avond en nacht klaart het op en ontstaat mist bij minima rond 6 of 7 graden.

Donderdag is er eerst kans op mist of nevel. Verder is het grijs maar overwegend droog en wordt het 14 graden.

Vrijdag en tijdens het weekend blijft het droog en neemt de kans op een opklaring toe. Overdag wordt het rond 12 graden en in de nachten schommelt het kwik rond 5 graden en is er kans op mist.

