Dinsdag flinke opklaringen, komende dagen kans op zon

Foto: Sebastiaan Scheffer

De winterjas mag nog even in de kast blijven hangen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis schommelt de temperatuur deze week tussen de 15 en 20 graden. Het weekeinde kan wat kouder worden met kans op een bui.

Dinsdag zijn er flinke opklaringen en ontstaan er wat stapelwolken. Later op de dag verdwijnt de meeste bewolking weer. Het blijft droog en het wordt 15 of 16 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. In de nacht opklaringen en minima rond 9 graden. Er is kans op mist.

Woensdag is er eerst kans op mist en hardnekkige laaghangende bewolking. ’s Middags klaart het af en toe op en wordt het 16 graden bij een zwakke of matige zuidelijke tot zuidwestelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Donderdag zijn er perioden met zon en wordt het 16 graden. Het blijft droog bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. Vrijdag zijn er perioden met zon en wordt het zelfs 18 of 19 graden. Later op de dag neemt de kans op regen toe.

Tijdens het weekend doet de temperatuur een stap terug naar een graad of 13. Vaak is het droog maar soms valt er een bui.

Kijk voor het dagelijkse weerbericht op onze weerpagina.