Den Oudsten brengt woensdag advies uit over mogelijke nieuwe coalitie Provincie Groningen

Verkenner Peter den Oudsten presenteert komende woensdagavond zijn advies aan Provinciale Staten van Groningen. Den Oudsten is gevraagd te onderzoeken welke nieuwe samenwerking mogelijk is binnen de Staten, zodat er een nieuw provinciebestuur kan worden gevormd.

De afgelopen twee weken voerde Den Oudsten gesprekken met alle veertien Statenfracties om te verkennen welke partijen samen kunnen werken aan een stabiel provinciebestuur. Dit was nodig omdat de coalitie in de Staten (BBB, ChristenUnie, PvdA en Groninger Belang) besloot de samenwerking te beëindigen.

De breuk ontstond door een conflict over de ontwikkeling van een windmolenpark bij de Eemshaven. In het coalitieakkoord van BBB, ChristenUnie, PvdA en Groninger Belang was afgesproken dat de ontwikkeling van het park zou doorgaan, in tegenstelling tot de aanleg van nieuwe windparken. BBB, de grootste partij binnen de coalitie, stemde tegen deze afspraak, samen met twee leden van Groninger Belang. ChristenUnie reageerde fel op deze tegenstemmen, waardoor de coalitie onhoudbaar werd.

Op voordracht van BBB-fractievoorzitter Gouke Moes stelden de Staten Den Oudsten (oud-burgemeester van Groningen) aan als verkenner. Op woensdag 23 oktober om 20.00 uur presenteert hij zijn advies in de Statenzaal van het provinciehuis. De bijeenkomst is openbaar en kan ook live worden gevolgd via de website van de provincie Groningen.