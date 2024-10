Demonstratie op Grote Markt tegen oorlog in Gaza en Westbank

De SP organiseert, met anderen, een demonstratie, volgende week zaterdag 9 november om twaalf uur op de Grote Markt.

Ook Groningers moeten zich uit kunnen spreken tegen de oorlog in de Westbank en de Gazastrook, vindt Jimmy Dijk, stadjer en fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. Hij maakt zich grote zorgen over de oorlog op de Westoever en de Gazastrook in Israël. Die oorlog lijkt zich uit te breiden. ‘Het is een demonstratie tegen de oorlog niet een demonstratie tegen Israël.’ zegt Dijk.

Het totale dodenaantal van onschuldige mensen en kinderen loopt elke dag op. Het zijn er nu meer dan 45.000. Gebouwen en de infrastructuur lijken totaal verwoest. Dijk ergert zich aan het kabinet; dat onderneemt geen actie tegen Netanyahu, maar levert hem wel wapens.