Delen A28 weekenden en nachten afgesloten vanwege plaatsen van groenschermen

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Tot en met de tweede helft van november wordt er ’s nachts en in het weekend gewerkt langs de A28 rond de afslag Groningen-Zuid. Delen van de A28 worden daarvoor afgesloten voor verkeer.

Volgens Aanpak Ring-Zuid zijn de afsluitingen noodzakelijk vanwege de veiligheid bij de werkzaamheden, waarbij wordt gewerkt aan het plaatsen van groenschermen.

Zo worden er komend weekend (van vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur) groenschermen geplaatst langs de A28 bij de oprit naar Groningen-Zuid. Er wordt dag en nacht doorgewerkt om de planning te halen. De werkzaamheden beginnen met het snoeien van bomen en het graven van sleuven. Vervolgens worden 77 palen de grond ingetrild. Dat kan zorgen voor geluidsoverlast en trillingen in de omgeving. Na het intrillen van de palen wordt de constructie van de groenschermen opgebouwd.

Ook volgende week wordt er gewerkt om de schermen af te maken. In de nacht van maandag tot en met donderdag (van 22:00 uur tot 06:00 uur) worden de groenschermen gevuld met grond en worden de bermen afgewerkt.

Tijdens deze werkzaamheden is de A28 volledig afgesloten vanaf het Julianaplein tot Groningen-Zuid. De oprit bij de Van Ketwich Verschuurlaan richting Haren blijft open.

Er zijn nog meer groenschermen die geplaatst moeten worden langs de snelweg. In het weekend van vrijdag 15 november tot maandag 18 november wordt er opnieuw dag en nacht gewerkt. Daarom is dan de oprit bij de Van Ketwich Verschuurlaan richting Haren afgesloten en is de rechterrijstrook van de A28 richting Haren dicht. Van maandag 18 november tot en met donderdag 21 november wordt er opnieuw ’s nachts gewerkt aan het afmaken van de groenschermen.