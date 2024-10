Deel Europaweg dicht vanaf vrijdagavond tot maandagochtend

Wegafsluiting Europaweg t.h.v. ringweg zuid. Foto: Aanpak Ring Zuid

De Europaweg gaat twee weekenden dicht ter hoogte van het viaduct met de ringweg. Dit levert hinder op voor verkeer dat de stad uitrijdt richting Westerbroek. Aankomende vrijdagavond om 20:00 is de eerste afsluiting van de weg die duurt tot maandagochtend 6:00 uur. Ook in het weekend van 18 tot 21 oktober is hetzelfde stuk weg afgesloten.

De wegafsluiting geldt vanaf het viaduct tot aan de Boumaboulevard. Dat betekent dat ook de toerit naar de zuidelijke ringweg richting Hoogezand en Ring Oost dicht is. De toerit naar de zuidelijke ringweg richting het Julianaplein blijft wel open.

Autoverkeer kan omrijden via het Damsterdiep of de Sontweg en de Bornholmstraat. Het fietspad langs dit deel van de Europaweg gaat ook in beide richtingen dicht. Fietsers en voetgangers kunnen hun weg vervolgen via het Lübeckpad en de Bornholmstraat.

Herplaatsing rode bakstenen

Tijdens de afsluitingen worden de rode bakstenen op het viaduct verwijderd en opnieuw geplaatst. Volgens aannemerscombinatie Herepoort blijkt uit tests dat de manier van bakstenen plaatsen niet vertrouwd was. De afgelopen tijd waren daarom al stenen verwijderd om opnieuw tests uit te voeren.

De nieuwe werkwijze was al op andere viaducten toegepast. De bakstenen van andere viaducten hoeven volgens Combinatie Herepoort daarom niet opnieuw geplaatst te worden.