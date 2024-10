‘De RUG is een springplank voor topbestuurders’

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Veel topbestuurders van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CVster.nl.

De RUG staat in de top 5 van meest genoemde opleidingsinstituten op de openbare cv’s van bestuurders en commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven. In het onderzoek zijn de openbare cv’s van zo’n 400 Nederlandse bestuurders en commissarissen geanalyseerd die werken bij bedrijven als Shell, ASML, Philips, Unilever, Heineken en Ajax.

Van alle bestuurders en commissarissen die opleidingsinstituut vermelden op hun cv, heeft 11 procent gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Alleen de Erasmus University Rotterdam (23 procent), de Universiteit van Amsterdam (15 procent) en de Vrije Universiteit Amsterdam (12 procent) worden vaker genoemd door topbestuurders in Nederland.

Van alle bestuurders en commissarissen die hun geboorteplaats vermelden op hun cv, komt slechts 1,8 procent uit de provincie Groningen. Dat is heel laag, vergeleken met Noord-Holland (ruim 26 procent) en Zuid-Holland (bijna 24 procent).

Op basis van de foto’s op de openbare cv’s, is met behulp van AI het uiterlijk van de ‘gemiddelde’ mannelijke en vrouwelijke bestuurder en commissaris met de Nederlandse nationaliteit in kaart gebracht. Een witte huidskleur en blauwe ogen komen vaak voor onder mensen met invloedrijke functies in beursgenoteerde bedrijven. Waar de mannen meestal grijs zijn, hebben de vrouwen juist vaker blond haar.