De Filmclub viert 5-jarig jubileum met 60e editie en thema ‘(H)eerlijk Filmen’

De Filmclub, die dit jaar haar 5-jarig jubileum viert, is dé ontmoetingsplek voor filmmakers en filmliefhebbers. Elke bijeenkomst staat in het teken van een nieuw thema, met wisselende gasten uit de filmwereld. In een ontspannen setting worden de gasten geïnterviewd, waarbij het publiek de kans krijgt om mee te praten over de kunst van het filmmaken.

René Duursma, medeoprichter en presentator van de Filmclub, sprak in de Ochtendshow over het vijfjarig jubileum en de speciale 60e editie. Hij vertelde over het ontstaan van de Filmclub, wat bezoekers kunnen verwachten van deze bijzondere avond en kondigde Joris Hoebe, Filmcommisioner van Noord-Nederland en Creative Director bij New Noardic Wave, aan als gast.

Ontstaan van de Filmclub

Het idee voor de Filmclub in Groningen werd geïnitieerd door Mark Yeoman, artistiek directeur van Grand Theatre en programmeur van Noorderzon. Hij benaderde de Groninger Archieven met dit plan. René Duursma, coördinator film en geluid bij de Groninger Archieven, nam het initiatief en werkte het uit. Zo groeide het idee uit tot een filmclub voor zowel filmmakers als filmliefhebbers, die volgens Duursma tot dan toe nog geen eigen plek hadden in het noorden.

(H)eerlijk Filmen: een duurzame visie

Tijdens deze editie zal documantairemaker Tom Tieman met Joris Hoebe in gesprek gaan over de recent geïntroduceerde gedragscode die tijdens het Nederlands Filmfestival werd gepresenteerd. De ‘(H)eerlijk Filmen Code’ stimuleert filmmakers om op een duurzame en respectvolle manier films te maken, waarbij mens, verhaal, natuur en cultuur van de verschillende regio’s van Nederland centraal staan.

Meer weten?

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar deze bijzondere jubileumeditie van De Filmclub, neem een kijkje op de website van Grand Theatre Groningen voor meer informatie en om gratis kaartjes te bestellen.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow vol lokaal nieuws, de beste muziek en het laatste weerbericht. Iedere werkdag te beluisteren van 07:00 tot 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.