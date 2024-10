De allerlaatste ronde bij Brouwerij De Prael: ‘Dit is mijn ‘happy place’ en ik ga hem ontzettend missen’

Brouwerij De Prael heeft voorgoed de deuren gesloten. Zaterdagavond nam de brouwerij afscheid van personeel, leveranciers en klanten.

“Het is gewoon een hele vreemde gewaarwording toen we de mededeling kregen. We waren verdrietig, we waren boos”, vertelt Rinus Oele, een van de medewerkers van De Prael. “Maar we hadden zoiets van: we willen het gewoon goed doen tot aan de sluiting. En we gaan niet bij de pakken neerzitten, we gaan op dezelfde manier door om mensen een goed gevoel te geven als ze hier komen. Zodat we met opgeheven hoofd hier weg kunnen gaan.”

Het concept van De Prael is niet langer rendabel. De brouwerij kampt met stijgende kosten en een krimpende biermarkt. De Prael, oorspronkelijk een Amsterdamse brouwerij met een sociaal oogmerk, opende in 2018 voor het eerst de deuren aan de Boteringestraat. Voor zover bekend blijven de vestigingen in Amsterdam en Den Haag wel open.

In Groningen was De Prael onderdeel van zorg- en welzijnsorganisatie WerkPro, waarmee mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek kregen. “We gaan morgen nog even met elkaar eten hier”, besluit floormanager Lonette Jansen. “We willen het met iedereen op een mooie manier afsluiten. Voor mensen die vijf jaar de benen onder het lijf hebben weggelopen, zal het wel even een bittere pil zijn.”

Die bittere pil is voor de meeste medewerkers moeilijk slikken, besluit medewerker Diana Groenwold: “Ik heb echt ontzettend veel lol in mijn werk gehad. Het is echt mijn ‘happy place’. Ik ga het ontzettend missen.”