Dag van de Schurft: GGD geeft advies

De kenmerkende uitslag door schurft - Foto via RIVM

Denk je dat je schurft hebt? Ga dan naar de huisarts. Dat is het advies van GGD Groningen op deze 30e oktober, de Dag van de Schurft.

De dagen worden korter, we zitten weer meer binnen en kruipen ’s avonds graag tegen elkaar onder een dekentje. Dat zijn ideale omstandigheden voor de schurftmijt om zich te verplaatsen van de ene naar de andere persoon. Dat gebeurt al bij 15 minuten huid-op-huid contact. Overspringen doet het beestje niet.

Schurft is een besmettelijke huidaandoening. De schurftmijt graaft gangetjes in de huid en legt daar eitjes. Dat veroorzaakt jeuk, die niet vanzelf overgaat. De huisarts geeft een behandeladvies, maar het is ook nodig om kleding en beddengoed te wassen.

Mensen die vragen hebben over schurft kunnen contact opnemen met GGD Groningen, via 050 367 4000.