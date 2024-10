D66 zet leraren in het zonnetje op Dag van de Leraar: “Vmbo en mbo mag meer waardering krijgen”

Foto: D66 Groningen

De fractie van D66 heeft vrijdag alle vmbo-scholen in de gemeente bezocht om leraren op deze onderwijsinstellingen in het zonnetje te zetten. Dit gebeurde in het kader van de Dag van de Leraar.

“Als onderwijspartij vinden wij dit een belangrijke dag”, vertelt raadslid Andrea Poelstra. “Daarom hebben we als fractie alle vmbo-scholen bezocht. In onze gemeente hebben we diverse scholen waar vmbo-onderwijs wordt aangeboden. Deze scholen hebben we over onze fractie verdeeld. Op alle scholen hebben we rolletjes pepermunt uitgedeeld met daarop de tekst ‘waardering voor de rol van de leraar’. Op de scholen werd er erg positief gereageerd op onze actie. Men was enthousiast over het feit dat wij de moeite hadden genomen om deze actie op touw te zetten.”

Dag van de Leraar

De Dag van de Leraar bestaat sinds 1962. Het is opgezet om de waardering te tonen voor onderwijzers en leraren. Sinds 1962 is de datum waarop de dag plaatsvindt enkele keren veranderd. De laatste jaren wordt de dag op 5 oktober gehouden. Omdat die dag dit jaar op een zaterdag valt, werd er vrijdag bij stilgestaan. Behalve in Nederland wordt de dag ook gehouden in zo’n negentig andere landen.

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Leraren en docenten verdienen meer waardering”

Jim Lo-A-Njoe van D66: “Leraren en docenten verdienen wat ons betreft meer waardering en erkenning voor de cruciale rol die zij spelen in onze samenleving. Zij zijn één van de meest cruciale beroepsgroepen in onze samenleving, maar krijgen niet altijd de waardering die je daarbij zou mogen verwachten. Onderwijs is de motor van onze samenleving; juist daar kunnen leerlingen en studenten, onder de dagelijkse, bezielende leiding van hun leraren en docenten zich ontwikkelen, ontplooien en hun talenten maximaal ontwikkelen.”

Andrea Poelstra (D66): “Wat te weinig aandacht voor vmbo en mbo”

D66 koos er specifiek voor om naar vmbo-scholen te gaan. Poelstra: “Alle onderwijzers, leraren en docenten zijn voor ons goud waard. Het vmbo bestaat dit jaar 25 jaar. Omdat we daarnaast vinden dat er voor de leraren op het vmbo en mbo wat te weinig aandacht is, hebben we deze scholen bezocht. Wat je ziet is dat er op deze scholen met ontzettend veel plezier wordt gewerkt. Het gaat ook om belangrijke opleidingen. Opleidingen waarbij er met de handen wordt gewerkt en jongeren opgeleid worden tot vakmensen. Ze komen terecht in sectoren die de komende jaren alleen maar belangrijker zullen worden. Sectoren waar overigens nu al sprake is van krapte in personeel. Dat ze daar beslagen ten ijs komen is te danken aan de leraren die zich daar met alle liefde en passie voor inzetten.”

Jim Lo-A-Njoe: “Herwaardering van het praktische onderwijs is een voorwaarde”

Lo-A-Njoe: “Elke ouder wil een mooie toekomst voor diens kinderen. Om het vmbo en het mbo op de kaart te zetten is wat ons betreft een herwaardering van het praktische onderwijs een voorwaarde. Te lang heeft onze samenleving in het kader van ‘hogere’ en ‘lagere’ onderwijstypes, het beroepsonderwijs, met name vmbo en mbo, tekort gedaan. Terwijl juist daar een substantieel deel van de kracht van onze samenleving ligt. Het midden- en kleinbedrijf, de zorg en de techniek hebben goed opgeleide vakmensen nodig. Voormalig Onderwijsminister Robert Dijkgraaf (D66) heeft niet voor niets zijn metafoor geïntroduceerd: het gaat om gelijke waardering en ruimte voor de brede waaier van praktische en theoretische opleidingen.”